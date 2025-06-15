Інше

Один з центральних матчів групового етапу КЧС.

Головний тренер іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився напередодні матчу 1-го туру КЧС з французьким ПСЖ. Цитує аргентинського фахівця AS.

"У всіх команд є сильні сторони, а також слабкі. Коли ви дуже сильні в одному аспекті, зазвичай є слабкість в іншому.

Ми намагатимемося бути рішучими в своїй грі, тому що вони показали, особливо у Лізі чемпіонів, як вони виросли і стимулювали те, що ми всі б хотіли бачити.

ПСЖ — динамічна команда, яка тисне, намагається грати на протилежній половині поля та має хороший асоціативний футбол. Також вони сильні у грі один в один.