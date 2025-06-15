Один з центральних матчів групового етапу КЧС.
Дієго Сімеоне, getty images
15 червня 2025, 12:34
Головний тренер іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився напередодні матчу 1-го туру КЧС з французьким ПСЖ. Цитує аргентинського фахівця AS.
"У всіх команд є сильні сторони, а також слабкі. Коли ви дуже сильні в одному аспекті, зазвичай є слабкість в іншому.
Ми намагатимемося бути рішучими в своїй грі, тому що вони показали, особливо у Лізі чемпіонів, як вони виросли і стимулювали те, що ми всі б хотіли бачити.
ПСЖ — динамічна команда, яка тисне, намагається грати на протилежній половині поля та має хороший асоціативний футбол. Також вони сильні у грі один в один.
Ліга — це не те саме, що чемпіонат світу, де ми всі гості, за винятком команд із США. Ми гратимемо з ентузіазмом, передчуттям і самовіддачею, яких вимагає турнір. Сподіваюся, ми зможемо продемонструвати це діями, а не тільки словами", — заявив Сімеоне.
Матч між Атлетіко та ПСЖ відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.