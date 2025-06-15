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Надважливий матч для нашої "молодіжки".

Лідер молодіжної збірної України Олег Очеретько висловився про матч 2-го туру Євро-2025 U-21 з однолітками із Фінляндії. Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Я особисто відійшов від поразки Данії. Попереду важлива гра, треба швидко зосередитися на іншій команді. У мене налаштування лише на наступний матч.

Кожен сам себе мотивує на окремий матч. Все залежить від гравця, наскільки він вмотивований. Є якась впевненість, але це лише гра та й все.

Розібрали трошки збірну Фінляндії, подивилися, як вони грають. Є дуже сильні футболісти, які добре діють з м'ячем. Нам слід забрати м'яч під контроль, щоб ми мали в цьому перевагу, а також зіграти краще в обороні, аніж у попередньому матчі.

Чого не вистачило з Данією для перемоги? Агресії більше не вистачало в обороні. В атаці були дитячі помилки: ніхто не пресингував, і ми так помилялися, що воно десь накопичилося. Ці помилки привели до такого результату", — сказав Очеретько.

Матч між молодіжними збірними України та Фінляндії відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.