U-21

Українська "молодіжка" намагатиметься реабілітуватися за поразку від Данії.

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса дав свій коментар перед матчем проти Фінляндії на Євро-2025, передає офіційний сайт УАФ.

Українці й фіни зустрінуться в словацьких Кошицях у рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи. Перші стартували з поразки від Данії (2:3), тоді як другі поділили очки з Нідерландами (2:2).

Україна U-21 — Данія U-21 2:3 Відео голів та огляд матчу 12.06.2025

"Усі наші гравці здорові, усі відновлюються. Так, у нас не було багато часу на відновлення, але всі інші команди в таких самих умовах. Навіть виконавці, в яких були невеликі пошкодження, повністю відновилися. Проблем із цим немає.

На нас чекає важка гра. Безперечно, вона буде непростою, як і всі матчі на Євро. Нам важливо впоратися зі своїми емоціями. Це той урок, який ми засвоїли з попереднього поєдинку: якщо ми добре готові, якщо ми контролюємо емоції — ми можемо показати гарну гру.

Щодо збірної Фінляндії — це команда, яка ніколи не здається. Вони дуже послідовні у своїх діях, вони докладають багатьох зусиль у кожному матчі, не сумніваються в собі. У Фінляндії сезон у розпалі, тож гравці в хорошій фізичній формі. Мені подобається ментальність команди, те, що вони завжди грають до кінця, у них висока якість гравців. Для нас це дуже серйозний суперник.

Я знаю, що тут багато вболівальників із Фінляндії. Навіть мій брат приїздить із Фінляндії, бо він там живе. Я попросив його підтримати Україну цього разу, щоб допомогти нам. Упевнений, що атмосфера буде супер. Ми вже грали тут, у Кошицях, і було багато українських уболівальників. Це чудова атмосфера такого турніру, і для нас це теж буде дуже хороший досвід — зіграти на заповненому стадіоні", — зазначив Мельгоса.

Нагадаємо, матч Фінляндія — Україна відбудеться завтра, 15 червня, розпочавшись о 19:00 за Києвом.