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Пропонуємо вашій увазі анонс групи D Клубного чемпіонату світу.

Клубний чемпіонат світу вже стартував, а ми продовжуємо знайомити вас з його учасниками. В групі D зіграють англійський Челсі, бразильський Фламенго, американський Лос-Анджелес та туніський Есперанс. Як виявилось, Феліпе Луїс після завершення кар'єри гравця став сильним тренером, в Есперанса є свій Марадона. Водночас Лос-Анджелес спробує створити голлівудський сценарій, а Енцо Мареска тепер має ще більше гравців.

Челсі

Вартість складу: €1.05 млрд (тут й надалі — за даними Transfermarkt)

Тренер: Енцо Мареска

Головна зірка: Коул Палмер

Нещодавно Челсі виграв Лігу конференцій та прагне додати ще один трофей у свою скарбницю. Лондонці входять в топ-5 фаворитів турніру — і не дарма. В розпорядженні Енцо Марески величезний склад якісних молодих гравців. Напевно, Челсі — одна з небагатьох команд, якій не доведеться думати про графік, втому й тому подібне. Тільки 5 польових гравців "синіх" провели понад 3000 хвилин за сезон. До того ж англійський клуб вже встиг підписати нових футболістів — Ліама Делапа, Даріо Ессугу та Мамаду Сара.

Енцо Мареска наголосив: “Коли ти працюєш у Челсі, твоя мета — перемога в кожному матчі. Ми вирушаємо на Клубний чемпіонат світу не для участі, а щоб виграти його”. Клуб уже має досвід перемоги в цьому турнірі — у 2022 році "сині" здолали Палмейрас у фіналі, і зараз хочуть повторити цей успіх на ще масштабнішій арені.

Турнір, без сумніву, стане серйозним випробуванням, але й великою нагодою для Челсі показати себе у новому світлі — як команду, що знову готова боротися за найпрестижніші міжнародні трофеї.

Лос-Анджелес ФК

Вартість складу: €45.98 млн

Тренер: Енцо Мареска

Головна зірка: Коул Палмер

Всього за сім років Лос-Анджелес ФК перетворилися з новачка МЛС на один із найуспішніших клубів Північної Америки. Дебютувавши в 2018-му, "чорно-золоті" вже встигли виграти Кубок МЛС (2022), двічі стали кращою командою регулярного сезону (2019, 2022) і перемогли у цьогорічному розіграші Кубка США.

На Клубний чемпіонат світу вони потрапили через додатковий плей-оф — у драматичному матчі обіграли мексиканську Америку завдяки голу у додатковий час від зіркового вінгера Дені Буанги. Цей турнір — останній шанс для головного тренера Стіва Черундоло завершити роботу красиво, адже в кінці року він залишає команду.

Стиль Лос-Анджелес ФК — це баланс: іноді компактна оборона й контратаки, іноді агресивна гра з володінням м’ячем. Головна загроза — Буанга, найкращий бомбардир МЛС-2023. Серед інших зірок — легендарний француз Олів’є Жиру та воротар збірної Франції Уго Льоріс. А майбутнє — за юним венесуельцем Давідом Мартінесом.

Есперанс Туніс

Вартість складу: €20.35 млн

Тренер: Махер Канзарі

Головна зірка: Юсеф Белаїлі

Есперанс Туніс — найбільший гранд туніського футболу. Цей клуб — 34‑разовий чемпіон країни, володар 15 кубків, а також володар чотирьох титулів Ліги чемпіонів КАФ, включно з двома тріумфами в 2018 й 2024 роках. У складі вистачає досвідчених гравців із міжнародним бекграундом, а тренер Махер Канзарі вибудував дисципліновану та прагматичну гру, де ставка робиться на організовану оборону й стрімкі атаки. Тренер не боїться статусу супротивників: "Ми не боїмося великих імен, це футбол – будь-хто може перемогти. Ми приїхали показати свою силу й не маємо наміру поступатися".

В складі Есперанса грає Юсеф Белаїлі — справжній футбольний серіал. Ще на початку кар’єри він вивів команду у півфінал Ліги чемпіонів КАФ і швидко став зіркою африканського футболу. За рік клуб відсторонив його — офіційно через дисциплінарні причини, хоча сам Белаїлі вважав, що справа у відмові продовжити контракт. Він покинув команду, але згодом здав позитивний тест на кокаїн та був дискваліфікований. Після відбуття покарання він пограв у Франції повертався в Есперанс, їхав Аль-Ахлі, Катар та знову у Францію, а після ще раз в Есперанс, де знов став ключовим гравцем. В цьому сезоні в нього 18 голів і 16 асистів — чи зможе він засяяти на Клубному чемпіонаті світу?

Фламенго

Вартість складу: €221.35 млн

Тренер: Феліпе Луїс

Головна зірка: Жерсон

Фламенго виграв Кубок Лібертадорес у 2019 та 2022 роках і входять до десятки фаворитів турніру в США, як найсильніша команда з-поза Європи. І це не дивно: на внутрішній арені Фла займає перше місце в чемпіонаті Бразилії, маючи в доробку сім перемог у 11 іграх, 24 забитих м'ячі та лише чотири пропущених — найкращі показники серед команд ліги.

Головний тренер Феліпе Луїс, колишній гравець Челсі, за пів року роботи виграв три національних трофеї, і, за його словами, команда приїхала до США, щоб "конкурувати з топклубами". Важливим фактором буде той факт, що турнір збігається з активною фазою бразильського сезону — команда в тонусі й показує класну взаємодію. Успіх Фла в групі значною мірою залежить від їхнього першого матчу проти Есперансу. Якщо команда Феліпе зможе стартувати потужно, шанс пробитися до 1/8 фіналу зросте.

На кого слід звернути увагу

21-річний правий захисник Веслі — один із тих, хто може голосно заявити про себе на турнірі. Його атакувальний стиль, сміливі проходи флангом і точні подачі вже привернули увагу клубів АПЛ. Вже зараз він входить до символічної збірної бразильської Серії A, а його гра в останній третині поля — справжня насолода. У нього ще є над чим працювати в обороні, але він має потенціал грати у європейському топклубі.

Розклад матчів

16 червня

22:00 Челсі – Лос-Анджелес

17 червня

04:00 Фламенгу — Есперанс

20 червня

21:00 Фламенгу — Челсі

21 червня

01:00 Лос-Андджелес — Есперанс

25 червня

04:00 Лос-Анджелес — Фламенгу

04:00 Есперанс — Челсі

Наш прогноз

Челсі — очевидний фаворит групи, й не думаємо, що хтось створить сенсацію. Фламенго Феліпе Луїса в відмінній формі, надійно грає в обороні й дуже небезпечний в атаці. Думаємо, що бразильці навіть нав'яжуть Челсі боротьбу за першу сходинку, але все ж посядуть друге місце. Лос-Анджелес на папері виглядає сильнішим за Есперанс — в команду з Туніса взагалі мало хто вірить. Але ми думаємо, що африканці зможуть поборотись за третю сходинку, хоч і їх успіху не гарантуємо.