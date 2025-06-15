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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Палмейрас зустрінеться з Порту.

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ПОНЕДІЛОК, 16 ЧЕРВНЯ, 01:00. МЕТЛАЙФ СТЕДІУМ, НЬЮ-ЙОРК. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЇД МАРТІНЕС (ГОНДУРАС)

Палмейрас втретє братиме участь у Клубному чемпіонаті світу (Порту — дебютант), що є рекордним для Бразилії показником (нарівні з Фламенго). У 2020 році клуб опинився поза призовим подіумом турніру, поступившись Аль-Ахлі в матчі за третє місце (0:0, серія пен. — 2:3), але в 2021-му здобув "срібло", у фіналі давши бій Челсі (1:2 після додаткового часу).

Не менше за Порту сповнений талановитих виконавців колектив Абеля Феррейри, який очолює Палмейрас із листопада 2020 року, цілком спроможний помітно заявити про себе в такому квартеті. Сьогоднішній суперник навряд чи здивує чимось португальського керманича клубу, хоча в якості головного тренера Браги він жодного разу не впорався з Порту — одна нічия та п'ять поразок.

"Дракони" в сезоні-2024/25 стартували з перемоги в Суперкубку Португалії, але поповнити свій клубний музей бодай ще одним трофеєм пізніше їм так і не вдалося. Ба більше, у чемпіонаті Порту провів найгіршу за 11 років кампанію, хоч і фінішував у топ-3. Призначений наприкінці січня головним тренером клубу аргентинець Мартін Ансельмі очікувано добре знайомий із латиноамериканським футболом.

Зокрема, нинішній керманич Порту раніше працював з чилійським Уніон Ла Калера та еквадорським Індепендьєнте дель Вальє. Других він привів до перемог у Копа й Рекопа Судамерикана (аналоги Ліги Європи й Суперкубка УЄФА в КОНМЕБОЛ), у фіналах завдавши поразок бразильським Сан-Паулу й Фламенгу відповідно.

Перше протистояння Європи та Південної Америки на Клубному чемпіонаті світу. І перший матч, де на думку букмекерів шанси команд абсолютно рівні. Палмейрас — кращий клуб Південної Америки 2020-2021 років, але чи під силу йому перемогти португальского гранда? Очікуємо на рівний матч, в якому Порту скоріш за все зможе не програти.

Прогноз FAVBET: Порту не програє — 1.5

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Палмейрас: Вевертон — Хіай, Гомес, Муріло — Аллан, Ріос, Мартінес, Пікерес — Естевао, Торрес — Лопес

Порту: Кошта — Перес, Педру, Маркано — Маріу, Варела, Еуштакіу, Моура — Вейга, Мора — Агехова

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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