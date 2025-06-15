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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи B, у якому зіграють ПСЖ та мадридський Атлетіко.

Французький Парі Сен-Жермен та мадридський Атлетіко зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Лос-Анджелесі.

Луїс Енріке, після розгрому міланського Інтера (5:0), залучив до стартового складу Рамуша на вістря атаки.

Дієго Сімоне, на тлі розгрому каталонської Жирони (4:0), використав із перших хвилин Облака в рамці воріт, тоді як Льоренте, Ле Норман та Галан гратимуть у захисті, а Сімеоне та Барріос розташуються в центрі поля.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Рамуш, Дуе.

Запасні: сафонов, Тенас, Бералдо, Ернандес, Камара, Кан Ін, Маюлю, Заїр-Емері, Мбає.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Грізманн, Альварес.

Запасні: Муссо, Гоміс, Хіменес, Аспілікуета, Моліна, Вітсель, Мандава, Костіс, Галлагер, Коке, Лемар, Рікельме, Серлот, Корреа, Мартін.



Гра ПСЖ — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.