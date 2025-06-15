Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 05:00.
Ботафогу, Getty Images
15 червня 2025, 21:39
У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Ботафогу зустрінеться з Сіетл Саундерс.
КЧС. Група B: чемпіонське похмілля, темна конячка та знекровлений переможець Копа Лібертадорес
ПОНЕДІЛОК, 16 ЧЕРВНЯ, 05:00. ЛЮМЕН ФІЛД, СІЕТЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ)
Чинний переможець Копа Лібертадорес сьогодні сподіватиметься зробити важливий крок назустріч боротьбі за вихід до плей-оф дебютного для себе Клубного чемпіонату світу. Пам'ятаючи про силу двох інших суперників у квартеті В, а саме ПСЖ і Атлетіко, Ботафогу не може дозволити собі втрату очок у матчі проти аутсайдера навіть на його полі.
Підопічні Ренату Пайви, призначеного керманичем Ботафогу наприкінці лютого 2025 року, очікувано вийшли зі своєї групи Копа Лібертадорес, але в чемпіонаті Бразилії вони йдуть аж восьмими, шістьма очками поступаючись лідируючому Фламенгу (має матч у запасі), який теж бере участь у Клубному чемпіонату світу.
Інший дебютант КЧС, а саме Сіетл Саундерс, із листопада 2016 року виступаючий під керівництвом Браяна Шмецера, на своє місце заслужив вигравши Лігу чемпіонів КОНКАКАФ у 2022-му. Після цього клуб не здобував трофеїв навіть на внутрішній арені, нині йдучи шостим у турнірній таблиці західної конференції МЛС із показником в 1.44 залікового бала за 18 зіграних матчів поточної кампанії.
Очевидно, що шанси представника американсько-канадського чемпіонату пробитися до плей-оф Клубного чемпіонату світу є вкрай невеликими в такій солідній групі. Сіетл Саундерс точно спроможний дати бій гостям із Бразилії, але знайти в собі сили після двох поспіль поразок із трьома пропущеними голами клубу буде непросто.
Ботафого — абсолютно найкраща команда Південної Америки минулого року. В 2024 Ботафого став чемпіоном Бразилії і вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес. То ж не дивно, що у протистоянні із Сіетлом букмекери віддають перевагу бразильцям. Не будемо сперечатись і також рекомендуємо поставити, що Ботафого розпочне Клубний чемпіонат світу з перемоги.
Прогноз FAVBET: перемога Ботафого — 1.85
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Ботафогу: Дж. Віктор — Вітіньйо, Кунья, Барбоза, Теллес — Грегоре, Фрейтас — Артур, Саваріно, Родрігес — Жезус
Сіетл Саундерс: Фрай — А. Рольдан, Рейген, Белл, Нуху — Варгас, К. Рольдан — де ла Вега, Руснак, Кент — Феррейра
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
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