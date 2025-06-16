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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Челсі зустрінеться з Лос-Анджелес.

ЧЕЛСІ — ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ПОНЕДІЛОК, 16 ЧЕРВНЯ, 22:00. МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СТЕДІУМ, АТЛАНТА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ВАЛЕНЗУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ.

Це дебютне протистояння у групі D зводить між собою переможця Ліги конференцій УЄФА та чинного володаря Кубка США. Шлях до турніру вийшов доволі різним: якщо Челсі ще з 2021 року мав гарантовану участь завдяки перемозі в Лізі чемпіонів, то ЛАФК пробився сюди лише після дискваліфікації мексиканського Леона, який порушив правила мультиклубного володіння. У плей-ін матчі американці переграли Америку з рахунком 2:1 в овертаймі.

Лондонці вписали своє ім’я в історію, ставши першою командою, яка виграла всі чотири головні турніри під егідою УЄФА — ЛЧ, ЛЄ, Суперкубок і Лігу Конференцій. Саме тріумф у фіналі над Бетісом (4:1) став яскравим завершенням першого сезону під керівництвом Енцо Марески, який вивів клуб також назад до Ліги чемпіонів.

Завершивши сезон-2024/25 з вісьмома перемогами в дев’яти матчах, Челсі підходить до турніру в чудовій формі. Це буде їхня третя участь у КЧС: у 2021 році "сині" стали переможцями, а в 2013 — програли у фіналі бразильському Корінтіансу. Щоб вийти з групи D, Челсі доведеться знову зійтись з бразильським грандом — цього разу з Фламенго, а також протистояти туніському Есперансу.

Щодо ЛАФК, то команда Стівена Черундоло зараз на піку форми: 10 матчів без поразок і стабільна результативність — щонайменше два голи в кожному з останніх поєдинків. Вони посідають шосте місце на Заході в МЛС, але міжнародний турнір наразі в пріоритеті.

Лос-Анджелес потрапив на Клубний чемпіонат світу в останній момент, але недооцінювати команду із Каліфорнії точно не варто. Коли в тебе у складі чемпіони світу Льоріс та Жиру, то остерігатись тебе мають навіть гранди рівня Челсі. Звичайно, лондонці фаворити матчу, але є відчуття, що Лос-Анджелес зможе дати бій і заб'є як мінімум один гол.

Прогноз FAVBET: Лос-Анджелес заб'є — 1.7

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья — Лавія, Ессугу — Мадуеке, Палмер, Нету — Делап.

Лос-Анджелес: Льоріс — Паленсія, Сегура, Марлон, Голлінгсгед — Тіллман, Жезус, Дельгадо — Єбоа, Жиру, Буанга.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічалися.

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прогноз 3:1

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