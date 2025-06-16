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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 17 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 аргентинський Бока Хуніорс зустрінеться з лісабонською Бенфікою.

КЧС. Група B: чемпіонське похмілля, темна конячка та знекровлений переможець Копа Лібертадорес

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ, 01:00. HARD ROCK STADIUM, МАЯМІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР РАМОС ПАЛАСУЕЛОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Клуби з українськими виконавцями в ростерах представлені на цьому турнірі в обмеженій кількості, але Артем Смоляков не гратиме за ФК Лос-Анджелес, бо перебуває в таборі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2025 U-21, Андрія Луніна не факт, що захоче бачити Хабі Алонсо в стартовому складі мадридського Реала в своїх перших матчах на новій посаді, а історію Михайла Мудрика в лондонському Челсі знають усі без нагадувань.

Отже, залишається лісабонська Бенфіка та її незмінний воротар Анатолій Трубін. І цього разу в тренера Бруну Лаже не буде особливих варіантів ротації — конкурент українця Соареш нині також грає за збірну у Словаччині. Ще й група випала "орлам" достатньо конкурентна, бо немає сумнівів у силі мюнхенської Баварії, але й немає сумніві, що Окленд Сіті просто є спостерігачем у цьому квартеті. Таким чином за два місця в плей-оф боротимуться одразу три команди, а це завжди цікаво й непередбачувано.

Чи є фаворитом у порівнянні з аргентинським Бока Хуніорс європейський представник. Це питання ще буде можливість дослідити під час їхньої очної дуелі. Але наперед можна сказати, що простого матчу для команди Лаже годі й очікувати. Один з історично найбільш впливових колективів регіону востаннє гучно про себе заявляв на всю Південну Америку ще в 2007 році, коли вигравав Копа Лібертадорес, а тому для "синьо-золотих" цей КЧС — відмінна можливість нагадати про колишню велич.

Утім, усі розуміють, що час іде, і розрив якості футболу поміж континентами невпинно зростає. У Боки в складі є такі досвідчені виконавці, як Андер Еррера та Едінсон Кавані чи Маркос Рохо, але чи вистачить цього для протистояння хоча б Бенфіці, яка перебуває в черговій ітерації виробництва майбутніх великих продажів? До речі, Трубін теж серед кандидатів на гучний трансфер цього літа, тож і для нього цей турнір буде своєрідною вітриною. А тим часом "орли" чимало трофеїв програли на внутрішній арені Спорітнгу цього року, тож пройти якомога далі на КЧС їм також має бути цікаво.

Сьомий матч на Клубному чемпіонаті світу і тут фаворит очевидний. Букмекери оцінюють шанси лісабонців на перемогу у більш, аніж 62%. Бенфіка — одна із тих команд, за якими ми будемо слідкувати особливо уважно. Причина зрозуміла — Анатолій Трубін. І перший суперник у португальців дуже непростий — гранд аргентинського футболу Бока Хуніорс, за до речі, досі грає легендарний Едінсон Кавані. Прогнозуємо, що аргентинці зможуть дати бій Бенфіці і навіть якщо і програють, то не більше, аніж в один гол

Прогноз FAVBET: Бока Хуніорс із форою (+1) — 1.7

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бока Хуніорс: Марчесін — Блондель, Фігаль, Рохо, Бланко — Дельгадо, Аларкон, Зенон — Веласко — Мерентіель, Паласіос.

Бенфіка: Трубін — Каррерас, Сілва, Отаменді, Даль — Флорентіну, Аурснес — Ді Марія, Кекчю, Актюркоглу — Павлідіс.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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