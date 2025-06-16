Інше

Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 17 червня, розпочавшись о 04:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 бразильський Фламенгу зустрінеться з туніським Есперансом.

КЧС. Група D: великий склад Челсі має сенс, французькі легенди та дива Феліпе Луїса

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ, 04:00. LINCOLN FINANCIAL FIELD, ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Безперечно, на цьому оновленому КЧС є категорія афіш, якими буде дуже важко привабити європейських уболівальників. Тим паче, коли, як у наших реаліях, ідеться про матч о четвертій годині ранку. Але в Бразилії, зокрема, так само безперечно будуть охоче спостерігати за грою лідера поточного сезону внутрішньої першості, який останніми роками хоча трохи втратив у плані впливу, проте зараз намагається використати важкий старт Палмейраса та Ботафогу на власну користь.

У "червоно-чорних" сезон фактично в розпалі, у їхніх суперників — ні. Але Есперанс із Тунісу подолав чималий шлях до США явно не для того, щоб бити байдики. Перед нами новоспечений чемпіон своєї країни та володар Кубку Тунісу, і відповідно учасник майбутньої кваліфікації Ліги чемпіонів на африканському континенті. Не варто списувати такі клуби з рахунків завчасно. Навіть у групі, де ще є лондонський Челсі та американський ФК Лос-Анджелес.

Чи варто при цьому порівнювати можливості Фламенгу та Есперанса безпосередньо? У складні одних важко знайти бодай одне більш-менш відоме ім’я в світовому футболі. А інші цілком можуть собі дозволити виховати умовного Вінісіуса Жуніора, вигідно продати, а потім із роками повернути на історичну батьківщину, наприклад, Жоржиньо, Даніло чи Алекса Сандро. Про які клуби саме тут ідеться — теж пояснювати не варто.

Проте ми наразі не знаємо, конкуренцію якого рівня можуть скласти бразильські команди європейським на цьому турнірі. Фламенгу — один із найсильніших клубів своєї країни станом на зараз, тож перед великим іспитом проти Челсі йому потрібно справити гарне враження. Есперанс тим часом поступатись точно не планує, проте різницю в можливостях ми вже побачили наочно в матчі Баварії проти Окленд Сіті. Після того за аутсайдерів КЧС-2025 трохи лячно.

Восьмий матч на Клубному чемпіонаті світу і тут фаворит очевидний. Букмекери оцінюють шанси лісабонців на перемогу у більш, аніж 70%. Беззаперечним фаворитом групи D на клубному чемпіонаті світу є Челсі, а ось головним претендентом на друге місце варто вважати Фламенгу. І якщо один із найбільш популярних і багатих клубів Бразилії хоче вийти в плей-оф, то зобов’язаний обігрувати суперника із Туніса, і бажано впевнено.

Прогноз FAVBET: Фламенгу з форою (-1) — 1.5

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фламенгу: Россі — Веслі, Ортіс, Перейра, Алекс Сандро — Жерсон, Пульгар — Араухо, Арраскаета, Евертон — Енріке.

Есперанс Туніс: Саїд — Бушніба, Тугаї, Желассі, Хаміда — Дербалі, Огбелу, Сассе — Джебалі, Родрігес, Белаїлі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

Партнер проєкту — ліцензійна ігрова платформа FAVBET. Компанія з більш як двадцятирічною історією, де широка лінія ставок на спорт та тисячі різноманітних ігор чекають на тебе.

Бренд активно підтримує український спорт, даруючи вболівальникам новий ігровий досвід.

Favbet — Твій всесвіт гри!