Інше

Екснаставник Лозанни підписав контракт на два роки та розпочне роботу вже 20 червня.

Базель офіційно призначив Людовика Маньєна новим головним тренером команди. 46-річний швейцарець підписав дворічний контракт і приступить до обов’язків зі стартом підготовки 20 червня.

Маньєн має багаторічний досвід у швейцарському та міжнародному футболі. Він успішно працював з Лозанною, де зарекомендував себе атакувальним стилем і чіткою ігровою філософією. Тренерський шлях розпочав у системі Цюриха, а згодом очолив першу команду. Також рятував від вильоту австрійський Альтах. Тепер він повертається до Базеля, аби вивести клуб на новий рівень.

Як футболіст Маньєн провів 62 матчі за збірну Швейцарії, грав на Євро-2004 і 2008, а також на ЧС-2006 і 2010. Він став чемпіоном Бундесліги з Вердером і Штутгартом, а загалом зіграв близько 150 матчів у німецькій першості.

"Мені надзвичайно приємно тренувати найбільший клуб Швейцарії. Я зроблю все, щоб підтримати успіхи свого попередника й розвивати команду. Працювати на стадіоні Санкт-Якоб Парк — це велика честь і натхнення", — сказав Маньєн.

У вівторок відбудеться офіційна пресконференція за участю Маньєна і спортивного директора клубу.