Інше

Нищівна поразка "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку від французького ПСЖ (0:4) в 1-у турі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Цитує аргентинського фахівця AS.

"У серпні така ж спека, справа не в цьому. Спеку відчули обидві команди. ПСЖ просто грав краще за нас.

Вони демонструють потужний футбол з дуже молодими гравцями і непередбачуваними вінгерами. У них чудова гра, вони виграли Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок Франції, і перебувають на дуже хорошому етапі. Нам просто не вистачило сил.

Два різні тайми в одному матчі. У першому таймі в суперника була перевага. Не стільки у створенні моментів, скільки в контролі гри. Вони діяли рішуче. Ми могли зрівняти рахунок після удару Грізманна, і вони одразу ж провели хорошу контратаку і забили другий гол.

У другому таймі ми боролися і забили гол, але в цьому випадку ВАР покликав суддю. Був гол, його скасували, і стало важко. Потім був вилучений Лангле, і суперник скористався своїми моментами.

Альварес зіграв "дев'ятку", а Грізманн виконав роль другого нападника. Антуан мав чудову нагоду забити гол, і саме тому я випустив його на поле.

ПСЖ — це команда молодих футболістів. Коли Луїсу Енріке потрібен був вінгер на лівий фланг, вони витратили 70 мільйонів у січні (трансфер Кварацхелії з Наполі — прим.), щоб його придбати. В них є ресурси для цього.

Поразка і різниця м'ячів були важкими, і це змушує нас дивитися вперед. З цього моменту я зосереджений на грі, яка у нас буде 19-го числа. Ми зосередимо свою енергію на тому, щоб виступити якнайкраще, знаючи, що на шляху до перемоги може бути сильна конкуренція", — сказав Сімеоне.

Наступний матч на КЧС Атлетіко проведе з Сіетл Саундерс. Гра відбудеться 19-го червня, о 01:00 за київським часом.