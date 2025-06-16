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Німці провели попереднє тренування з Оклендом.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після знищення Окленд Сіті (10:0) в рамках 1-го туру Клубного чемпіонату світу. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Роботу зроблено. Ми зіграли серйозну гру. Команда зробила те, що повинна була зробити.

Можливо, різниця м'ячів буде важлива в групі, тому перемога з таким рахунком була важлива. Коли суперник сидить глибоко, не обов'язково забивати десять голів.

Найяскравішим моментом для мене стало те, як Джамал Мусіала здійснив своє повернення. Це хороша основа для решти турніру.

Наступний матч із Бока Хуніорс стане головною подією групового етапу. Легендарний клуб з Європи проти легендарного клубу з Південної Америки. Навіть якби я не був тренером Баварії, я б відвідав цю гру. Вона буде особливою", — заявив Компані.

Матч між Баварією та Бока Хуніорс відбудеться 21-го червня, о 04:00 за київським часом.