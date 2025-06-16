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Кривдник України впевнено подолав груповий етап.

В рамках 2-го туру молодіжного чемпіонату Європи збірна Данії у вольовому стилі переграла однолітків з Нідерландів (2:1).

Таким чином, підопічні Стефана Геєра за тур до кінця групового раунду змагань забезпечили собі місце серед вісімки найкращих команд турніру. Ба більше, данці також достроково оформили собі перше місце у групі D.

Зазначимо, що разом з Данією в 1/4 фіналу вийшла збірна Німеччини U-21 за підсумками 2-го туру молодіжного Євро, завдяки перемозі над Чехією (4:2).

Нагадаємо, в стартовому турі Євро-2025 U-21 "молодіжка" України в драматичному матчі поступилася Данії із рахунком 2:3.