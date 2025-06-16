Інше

Парижани продовжують вражати.

Капітан мадридського Атлетіко висловився після поразки від французького ПСЖ (0:4) в 1 турі Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить Marca.

"Ми знаємо їхній рівень, ось чому вони чемпіони Європи. Ми могли зрівняти рахунок зусиллями Антуана Грізманна, але не зробили цього і відразу пропустили другий гол.

Коли Хуліан Альварес забив, гол скасували через фол, але якщо б вони хотіли його зарахувати, було б все по-іншому... Усі ми бачили, що відбувалося на полі, будь-які дрібниці складалися не на нашу користь. Ми повинні грати так, як грали в другому таймі.

Тепер на нас чекають два важливі матчі, в яких ми повинні перемогти. Усі мають бути зосереджені", — сказав Коке.

Раніше Дієго Сімеоне висловився щодо незарахованого голу Альвареса.