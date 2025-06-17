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Пропонуємо вашій увазі анонс групи F Клубного чемпіонату світу.

Клубний чемпіонат світу набирає оберти. В групі F зіграють німецька Боруссія Д, бразильський Флуміненсе, південноафриканський Мамелоді Сандаунз та корейський Ульсан Хьонде. Розповідаємо, що очікувати від цього квартету.

Флуміненсе

У квітні в клуб повернувся культовий тренер Ренато Гаушо — це буде його шосте співробітництво з Флуміненсе. Його вплив одразу помітний: у 15 матчах Флуміненсе здобув 10 перемог. Але тренер ще в пошуку ідеальної схеми. Гаушо варіює формацію, але найчастіше обирає 4-3-3 та 4-2-3-1. Тренер відомий акцентом на високий пресинг та швидкі переходи. Стиль гри не лише результативний, але й видовищний.

Цього літа Флуміненсе везе до США поєднання досвіду, історії та сучасної бразильської експресії. З Ренато Гаушо та високою інтенсивністю гри команда готова піднести великий сюрприз для фаворитів. Найбільші сподівання бразильці покладають на колумбійського вінгера Джона Аріаса, у якого 12 асистів та 3 голи у 28 матчах цього сезону.

Боруссія Дортмунд

Боруссія Дортмунд підходить до турніру у статусі фаворита групи, хоч сезон-2024/25 був непростим. Після провального старту й звільнення Нурі Шахіна взимку, команду очолив Ніко Ковач, і під його керівництвом Дортмунд нарешті знайшов свою гру. Команда фінішувала у Бундеслізі на четвертому місці та ледь не створила диво в Лізі чемпіонів, майже відігравшись після 0:4 від Барселони.

В розпорядженні Ніко Ковача збалансована та досвідчена команда, яка заряджена на результат. Клубний чемпіонат світу — відмінна можливість для дортмундців показати своїх гравців й отримати вигідні пропозиції. Особливо це стосується Джеймі Гіттенса. Та й молодший Беллінгем вже може починати продавати себе.

Ульсан Хьонде

Ульсан — найсильніша команда Кореї останніх років. Вона тричі поспіль ставала чемпіоном країни і цілком заслужено представляє Азію на цьому Клубному чемпіонаті світу. Свій головний міжнародний трофей, Лігу чемпіонів АФК, "тигри" вигравали двічі: у 2012 та 2020 роках.

Команду тренує Кім Пан-гон — саме під його керівництвом Ульсан почав грати більш агресивно й різноманітно. Тренер комбінує класичний корейський високий рівень організації гри з сучасними європейськими підходами. Ульсан часто використовує схему 4-2-3-1, вміє контролювати м’яч, тиснути на суперника на його половині поля й швидко переходити в атаку. Сила команди — у балансі. Й "тигри" не бояться сильніших супротивників, а добре до них адаптуються.

Мамелоді Сандаунз

Мамелоді Сандаунз - найсильніша команда Південної Африки. Нещодавно вона виграла свій восьмий чемпіонський титул поспіль та загалом має 15 трофеїв Прем'єр-ліги — більше, ніж усі інші клуби країни разом узяті.

У Мамелоді Сандаунз великі фінансові можливості, а тренує команду Мігель Кардозу, який колись працював в Шахтарі. Команда робить ставку на швидкі переміщення, контроль м'яча і комбінаційний футбол та поєднує це із дисципліною, тактичною витримкою й ефективністю при стандартних положеннях.

В Лізі чемпіонів КАФ Мамелоді Сандаунз вибили двох сильних опонентів — Аль-Ахлі та Есперанс, але у фіналі поступились Пірамідс. Південноафриканці вважаються одним з головних аутсайдерів турніру, але ми радимо їх не недооцінювати.

На кого слід звернути увагу

Пропонуємо стежити за Джобом Беллінгемом. Будемо відверті, не всі були готові дивитись Чемпіоншип, щоб дізнатись про можливості англійця, але тепер він на мов на вітрині. Експерти вважають, що він має потенціал не гірший за брата, але все ж є гравцем більш оборонного плану.

Розклад матчів

17 червня

19:00 Флуміненсе — Боруссія Д

18 червня

01:00 Ульсан Хьонде — Мамелоді Сандаунз

21 червня

19:00 Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д

22:00 Флуміненсе — Ульсан Хьонде

25 червня

22:00 Мамелоді Сандаунз — Флуміненсе

22:00 Боруссія Д — Ульсан Хьонде

Наш прогноз

Боруссія Дортмунд та Флуміненсе будуть боротись за першу сходинку, але віддаємо перевагу німцям. Мамелоді Сандаунз та Ульсан спробують зачепитись за зону плей-оф. Віримо, що команди зможуть дати бій грандам, але навряд конвертують це в бали.