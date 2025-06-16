Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють лондонський Челсі та американський ФК Лос-Анджелес.
Олів'є Жиру, Getty Images
16 червня 2025, 21:34
Лондонський Челсі та американський ФК Лос-Анджелес зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Атланті.
Енцо Мареска залучив до стартового складу Санчеса у ворота, тоді як Джеймс, Тосін та Колвілл гратимуть у захисті, а Лавія розташується в опорній зоні.
Стівен Черундоло використав із перших хвилин Лонга в центрі захисту, тоді як Ордас гратиме праворуч в атаці.
Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Кайседо — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.
Запасні: Йоргенсен, Бадьяшиль, Сарр, Чалоба, Гюсто, Ансельміно, Ачімпонг, Фернандес, Ессугу, Сантос, Дьюзбері-Голл Делап, Нкунку, Джордж, Гую.
Запасні: Гасал, Очоа, Марлон, Рапосо, Шано, Тафарі, Єбоа, Амая, Сальданья, Гольм, Жиру, Ділросун, Мартінес, Вібово.
ФК Лос-Анджелес: Льоріс — Паленсія, Лонг, Сегура, Голлінгсгед — Дельгадо, Жезус, Тільман — Ордас, Ебобіссе, Буанга.
Гра Челсі — ФК Лос-Анджелес почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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