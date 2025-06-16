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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють лондонський Челсі та американський ФК Лос-Анджелес.

Лондонський Челсі та американський ФК Лос-Анджелес зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Атланті.

Енцо Мареска залучив до стартового складу Санчеса у ворота, тоді як Джеймс, Тосін та Колвілл гратимуть у захисті, а Лавія розташується в опорній зоні.

Стівен Черундоло використав із перших хвилин Лонга в центрі захисту, тоді як Ордас гратиме праворуч в атаці.

Челсі: Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Кайседо — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Бадьяшиль, Сарр, Чалоба, Гюсто, Ансельміно, Ачімпонг, Фернандес, Ессугу, Сантос, Дьюзбері-Голл Делап, Нкунку, Джордж, Гую.



ФК Лос-Анджелес: Льоріс — Паленсія, Лонг, Сегура, Голлінгсгед — Дельгадо, Жезус, Тільман — Ордас, Ебобіссе, Буанга.