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Завершились чергові матчі Клубного чемпіонату світу.

Сьогодні вночі, 17 червня, відбулися чергові матчі першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу.

У першому матчі Бока Хуніорс поділив очки з Бенфікою, закінчивши зустріч з рахунком 2:2.

Аргентинська команда вийшла вперед на 21 хвилині зусиллями Мігеля Мерентьєля, а через шість хвилин Родрігу Батталья подвоїв перевагу своєї команди.

Наприкінці першого тайму на лавці поля було вилучено півзахисника Андера Еррери, а в компенсований час Анхель Ді Марія відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті.

На 72 хвилині Андреа Белотті був вилучений у складі "орлів", які через 12 хвилин зрівняли рахунок завдяки голу Ніколаса Отаменді. Наприкінці зустрічі був вилучений Хорхе Фігаль.

Бока Хуніорс — Бенфіка 2:2

Голи: Мерентьєль, 21, Батталья, 27 — Ді Марія, 45+3 (пен), Отаменді, 84.

Бока Хуніорс: Марчесін — Бланко, Коста, Фігаль, Адвінкула — Батталья, Паласіос (Аларкон, 66), Еррера (Бельмонте, 20) — Веласко (Хіменес, 58), Сенон, Мерентьєль (Себальйос, 65).

Бенфіка: Трубін — Каррерас, Отаменді, Сілва, Даль (Белотті, 46) — Санчеш (Кокджу, 61), Флорентіну (Баррейро, 90) — Брума (Актюркоглу, 61), Аурснес, Ді Марія (Престіанні, 77) — Павлідіс.

Попередження: Паласіос, Коста — Каррерас, Павлідіс.

Вилучення: Еррера, 45, Фігаль, 88 — Белотті, 72.

У другому поєдинку Фламенгу впевнено обіграв Есперанс з рахунком 2:0. Авторами голів стали Хьорхіан Де Арраскаета та Луїз Араужо.

Фламенгу — Еспаранс 2:0

Голи: Де Арраскаета, 17, Араужо, 70.

Фламенгу: Россі — Айртон Лукас, Перейра, Ортіс, Варела — Жоржиньйо (Аллан, 74), Пульгар — Жерсон (Плата, 65), Де Арраскаета (Майкл, 73), Араужо (Евертон, 90+1) — Педру (Енріке, 65).

Есперанс: Бен Саїд — Бен Хаміда, Тугай, Меріах, Бен Алі (Бушніба, 84) — Огбелу, Генічі (Дербалі, 75) — Белайлі, Жебалі (Конате, 46), Ян Сассе (Моквана, 46) — Родріго Родрігеш (Жабрі, 75).

Попередження: Енріке — Бен Алі, Белайлі, Генічі, Тугай.