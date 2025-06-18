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Пропонуємо вашій увазі анонс групи G Клубного чемпіонату світу-2025.

Продовжуємо знайомство з учасниками Клубного чемпіонату світу-2025. Цього разу поглянемо на групу G. Чи зможе Манчестер Сіті здобути міжнародний трофей у сезоні без титулів? Що покаже Ювентус? Хто такий Суфіан Рахімі — герой Олімпіади? І чи вдасться Відаду побороти турбулентність? Розповідаємо все по черзі.

Манчестер Сіті (Англія)

Очевидний фаворит квартету. Після чотирьох поспіль чемпіонських сезонів у АПЛ цей рік став для Пепа Гвардіоли випробуванням. Травми до Різдва, поразка у фіналі Кубка Англії, втрачена стабільність — Сіті більше не виглядає непереможним. Але нова система з ширшими флангами та роль Ковачича у побудові гри з трійки захисників додали варіативності. Гвардіола використає турнір як платформу для переосмислення гри та повернення до титулів.

Відад (Марокко)

Найтитулованіший клуб Марокко пережив складний сезон. Рулані Моквена, запрошений змінити вертикальний стиль гри, не витримав серію з восьми матчів без перемог і був звільнений у квітні. Тимчасовий тренер Мохамед Амін Бенхашем зумів стабілізувати ситуацію, завершивши сезон трьома перемогами. Але чи вистачить цього, щоб встояти проти таких команд, як Ювентус та Сіті?

Аль-Айн (ОАЕ)

Чемпіон Ліги чемпіонів АФК‑2024 під керівництвом Ернана Креспо. Однак після перемоги форма впала, й Креспо був звільнений. Зараз команду очолює серб Владімір Івич. Найбільша надія — на 28-річного вінгера Суфіана Рахімі, який став найкращим бомбардиром Олімпіади‑2024 (8 голів) та забив 13 м’ячів у переможній ЛЧ АФК. Саме його атакувальний потенціал — головна зброя Аль-Айна.

Ювентус (Італія)

Туринці залишаються гігантом за титулами — 37 разів вигравали Серію А. Але останні п’ять років без чемпіонства. Тьяго Мотта не витримав навантаження та покинув клуб у березні. Його змінив Ігор Тудор, і з ним у Юве нова надія.

У центрі уваги — Кенан Їлдиз. 20-річний турецький атакувальний півзахисник, який має всі шанси стати наступним великим ім’ям. У сезоні-2024/25 він здійснив 113 успішних обводок, найбільше у складі Ювентуса. Його гра — це дриблінг, швидкість, рішучість і техніка.

На кого звернути увагу

Кенан Їлдиз (Ювентус) — носить легендарну десятку та грає з натхненням. Його дриблінг, баланс і атакувальний настрій можуть стати вирішальними.

Суфіан Рахімі (Аль-Айн) — бомбардир, який обожнює великі сцени. Забиває і для клубу, і для збірної, стабільно і видовищно.

Матч, якого всі чекають



Ювентус — Манчестер Сіті . У грудні 2024-го туринці виграли 2:0 в Лізі чемпіонів. Тоді Сіті домінували в контролі, але провалювалися в центрі після втрат — зокрема, через відсутність Родрі. Цього разу Гвардіола матиме відповідь?

. У грудні 2024-го туринці виграли 2:0 в Лізі чемпіонів. Тоді Сіті домінували в контролі, але провалювалися в центрі після втрат — зокрема, через відсутність Родрі. Цього разу Гвардіола матиме відповідь?

Розклад матчів

18 червня

19:00 — Манчестер Сіті — Відад (Філадельфія)

19 червня

04:00 — Аль-Айн — Ювентус (Вашингтон)

22 червня

19:00 — Ювентус — Відад (Філадельфія)

23 червня

04:00 — Манчестер Сіті — Аль-Айн (Атланта)

26 червня

22:00 — Ювентус — Манчестер Сіті (Орландо)

22:00 — Відад — Аль-Айн (Вашингтон)

Наш прогноз

Боротьба за плей-оф розгорнеться між Сіті та Ювентусом. Хоча туринці вже одного разу перемогли англійців, цього разу Пеп має більше часу на підготовку. Аль-Айн із Рахімі може створити сенсацію, а Відад навряд чи зможе пробитись далі після складного сезону.