Інше

Пропонуємо вашій увазі анонс групи H Клубного чемпіонату світу-2025.

Група H Клубного чемпіонату світу — одна з найяскравіших за складом. Тут є головний рекордсмен турніру Реал Мадрид, технічний Пачука, амбітний Аль-Хіляль та кадровий інкубатор Ред Булл Зальцбург. У кожної з команд — своя сюжетна лінія, у кожної — зірка, здатна зробити різницю. Розкладаємо по поличках.

Реал Мадрид (Іспанія)

П’ятиразовий чемпіон КЧС — головний фаворит групи та один з головних фаворитів усього турніру. Сезон-2024/25 мадридці завершили без трофеїв, що стало шоком після дубля у сезоні-2023/24. Карло Анчелотті залишив клуб, і тепер починається нова епоха під керівництвом Хабі Алонсо, який справив фурор у Баєрі.

У складі Мадрида — зіркова лінія атаки з Кіліаном Мбаппе (43 голи у сезоні!), Вінісіусом, Родріго, Беллінгемом та новачком Трентом Александером-Арнольдом. І хоча результату поки немає, Реал завжди лишається головним шоу кожного турніру.

Аль-Хіляль (Саудівська Аравія)

Найтитулованіший клуб Саудівської Аравії не просто учасник — це серйозний претендент. Минулого року вони встановили світовий рекорд, вигравши 28 матчів поспіль у всіх турнірах. Сезон-2024/25 завершився без трофеїв, після чого Жорже Жезуш покинув клуб, і кермо тимчасово взяв легенда Аль-Хіляля — Мохаммед Аль-Шалхуб.

У складі команди — зірки європейського рівня: Кулібалі, Невеш, Мілінкович-Савич, Канселу, Мітрович. Додаємо до цього лідера збірної Саудівської Аравії Салема Аль-Давсарі та результативного новачка Маркоса Леонардо (17 голів за сезон) — і маємо реальну загрозу для Мадрида.

Пачука (Мексика)

Головна зброя мексиканців — Соломон Рондон. 35-річний венесуелець забив 22 голи відтоді, як приєднався до клубу на початку 2024 року. Це справжній ветеран-голеадор, добре відомий в АПЛ. Команда вийшла в плей-оф Клаусури, але загалом сезон був нестабільним. Пачука, ймовірно, не вийде з групи, але може завдати проблем комусь із фаворитів.

Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Австрійський клуб — визнаний виробник молодих талантів. Нове ім’я, на яке варто звернути увагу, — Оскар Глух. 21-річний ізраїльтянин — креативний плеймейкер, який створив найбільше моментів у Лізі чемпіонів серед гравців Зальцбурга (23). Його контроль м’яча, бачення поля та двоногість — справжній технічний арсенал. Якщо Зальцбург когось здивує — це буде завдяки Глуху.

Матч, якого всі чекають

Реал Мадрид — Аль-Хіляль. Але це не точно. Повтор фіналу КЧС-2022, тоді мадридці виграли 5:3. Тепер у складі Аль-Хіляля ще більше зірок, а Реал переживає зміну поколінь і тренера. Це буде не просто битва зірок, а й справжній тест для амбіцій саудитів.

На кого звернути увагу

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 43 голи за перший сезон. Уже побив клубні рекорди дебютантів. Якщо є шоу — то з ним.

Маркос Леонардо (Аль-Хіляль) — 17 голів за 21 матч, показник результативності — вищий, ніж у Кріштіану Роналду! Потужний, швидкий і небезпечний.

Оскар Глух (Ред Булл Зальцбург) — головний креативник австрійців. Має шанс вистрибнути на великий рівень.

Соломон Рондон (Пачука) — досвід, сила, удар — усе ще забиває на топ-рівні.

Розклад матчів

18 червня

22:00 — Реал Мадрид — Аль-Хіляль (Маямі)

19 червня

01:00 — Пачука — Ред Булл Зальцбург (Цинциннаті)

22 червня

22:00 — Реал Мадрид — Пачука (Шарлотт)

23 червня

01:00 — Ред Булл Зальцбург — Аль-Хіляль (Вашингтон)

27 червня

04:00 — Аль-Хіляль — Пачука (Нашвілл)

04:00 — Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид (Філадельфія)

Наш прогноз

Реал Мадрид виграє групу. Аль-Хіляль має потенціал і склад, щоб пройти далі. Пачука та Зальцбург — небезпечні аутсайдери, які можуть "вкусити", але не мають ресурсів на повноцінну боротьбу в турнірі.