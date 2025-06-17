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Бенфіка врятувалася від поразки клубу з Буенос-Айреса.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram прокоментував результат стартового матчу лісабонців на Клубному чемпіонаті світу-2025.

"Орлам" удалося уникнути поразки від Бока Хуніорс у першому турі групового етапу. Українець грав із перших хвилин протистояння й пропустив два гола.

"Новий турнір для всіх нас. Ми зробили перший крок. Результат — не той, до якого готувалися, але тримали рівень до останньої хвилини. Попереду два матчі. Фокус і максимальна віддача", — написав 23-річний Трубін.

На рахунку Анатолія 50 пропущених голів у 48-ми матчах (19 "сухих") усіх турнірів сезону-2024/25.

Раніше воротар заявив, що через спеку грати у Флориді було складно. Нагадаємо, 20 червня підопічні Бруну Лаже зустрінуться з Окленд Сіті, а 24-го — із Баварією.