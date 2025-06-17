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Українець поділився своїми думками після гри з Бока Хуніорс.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував нічийний результат проти Бока Хуніорс (2:2) у стартовому турі групового етапу КЧМ-2025.

"Ми мали шанси забити, щоб не залишилося жодних сумнівів. Але припустилися двох помилок у першому таймі — і вони забили. Ми теж забили двічі, але хотіли більше голів і більше для Бенфіки. Вболівальники Боки мене сильно здивували, але я цього від них і очікував.

Голи аргентинців? Для мене не має значення, хто забиває. Ми завжди хочемо перемагати, у нас багато гравців, які можуть забити. Ді Марія продовжує боротися, віддається на повну.

Грати за такої спеки у Флориді було складно — вперше в житті я відчув таку спеку. Але після кількох днів ми вже краще пристосувалися", — наводить слова Трубіна прес-служба клубу.

Свій наступний матч Бенфіка проведе проти Окленд Сіті. Гра відбудеться 20 червня о 19:00.