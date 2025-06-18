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Керманич Інтера прокоментував нічию проти Монтеррея.

Міланський Інтер розпочав виступи на Клубному чемпіонаті світу-2025 з нічиєї проти мексиканського Монтеррея в Пасадені (1:1).

Після завершення гри головний тренер "змій" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре провели перший тайм, хоча й програвали за його ходом, але створили суперникам труднощі власною перебудовою.

У другому таймі ми надто повільно рухали м'яч, але все одно створили кілька моментів. Нам бракувало рішучості перед чужими воротами. При цьому ми постійно ризикували отримати контратаки, у яких суперники були дуже хороші, тож нам потрібно було більше вертикальності та швидкого руху м'яча.

Мхітарян під нападником? Ми повинні намагатися використовувати все більше і більше рішень і бути готовими до наступних матчів. Луїс Енріке може грати краще, але врахуймо, що він не в формі, бо провів лише два тренування з нами. У нього є характер, хороша техніка та сміливість в ситуаціях один на один.

Себастьяно Еспозіто теж добре зіграв, але загалом було нелегко грати з низьким блоком у суперників", — заявив румунський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти японської Урави.