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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 19 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 мексиканська Пачука зустрінеться з австрійським Зальцбургом.

ПАЧУКА — РБ ЗАЛЬЦБУРГ

ЧЕТВЕР, 19 ЧЕРВНЯ, 01:00. TQL STADIUM, ЦИНЦИННАТІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МУСТАФА ГОРБАЛЬ (АЛЖИР). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Черговий матч на цьому турнірі, який навряд чи спричинить шалений ажіотаж серед місцевих уболівальників у США, а оскільки на захід від Мексики треба долати чималий шлях, то й для Пачуки підтримки прогнозується не надто багато. Утім, можливо, "Червоні бики" наважаться дістати свій козир у вигляді корпоративної підтримки, і на плечах фанбази Нью-Йорк Ред Буллз зуміють забезпечити гарну відвідуваність. На радість Джанні Інфантіно, безперечно.

Але оскільки ми все ж таки говоримо про Зальцбург, то це більше буде схоже на матч збірної U-21 із виставковою метою проти все ж таки більш досвідчених опонентів — концерн Ред Булл так і працює. На що це в підсумку може перетворитись для австрійської команди, ми вже бачили під час кампанії Ліги чемпіонів УЄФА цього сезону — нічого хорошого очікувати не доводиться. Ще й чемпіонські перегони "Червоні бики" в підсумку програли Штурму, але все одно знову кваліфікуватимуться до головного турніру Старого Світу.

У Пачуки тим часом сезон Апертури перебуває на відпочинку, а плей-оф Клаусури вона програла Америці на стадії чвертьфіналу (0:2), але, на відміну від суперників, отримала перепустку на КЧС без зайвих додаткових матчів через більш успішні виступи до цього. Але це знову буде той випадок, коли європейським уболівальникам ще доведеться дуже ретельно шукати знайомі прізвища в заявці мексиканської команди. Захисник Густаво Кабраль? Можливо. Мегатрансфер Челсі Роберт Кененді в нападі? А хто про нього ще пам’ятає? Соломон Рондон? Чи Джон Кеннеді (той, що не колишній президент США)? Маємо чергову команду загадку, яка може й не вистрілити в групі з Реалом та Аль-Хілялем у складі.

П’ятнадцятий матч на Клубному чемпіонаті світу і тут явного фаворита немає. Букмекери оцінюють шанси австрійців на перемогу трохи більше, аніж у 37%. Зальцбург — найбільш неочікуваний представник Європи на клубному чемпіонаті світу. Але все справедливо, за рейтингом за останні 5 років саме Зальцбург є найсильнішим клубом Європи не із топ-6 ліг. Букмекери вважають шанси австрійців і мексиканської Пачуки практично рівними, але за складом Зальцбург виглядає трохи сильніше.

Прогноз FAVBET: РБ Зальцбург із форою (0) — 1.73

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Пачука: Морено — Санчес, Бауерманн, Асевес, Гонсалес — Монтієль, Педраса — Сігала, Баутіста, Ідріссі — Рондон.

РБ Зальцбург: Шлагер — Труммер, Гаду, Байду, Терзич — Доржелес, Бідструп, Кавамура, Глух — Ратков, Вертессен.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

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