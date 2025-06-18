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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 19 червня, розпочавшись о 04:00.

У рамках першого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 емірський Аль-Айн зустрінеться з туринським Ювентусом.

ЧЕТВЕР, 19 ЧЕРВНЯ, 04:00. AUDI FIELD, ВАШИНГТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОРІ ПЕНСО (США). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Стара Синьйора" наприкінці сезону рятувала свою перепустку до Ліги чемпіонів УЄФА як тільки могла, бо після хаотичного періоду роботи Тіаго Мотти команду довелось наново збирати докупи. Довірили це робити хорватському фахівцю Ігору Тудору з його "туринським серцем", але коли керманича призначали, то всі розраховували на те, що згодом керівники Ювентуса знайдуть нового тренера на постійній основі. А вони залишили Тудора, і от саме в довгостроковій перспективі це викликає чимало запитань.

Але наслідки цього рішення ми будемо спостерігати вже в сезоні прийдешньому, і точно не за виступами на КЧС варто оцінювати роботу Тудора. Юве має виходити з групи до плей-оф — це завдання мінімум. Обігнати при цьому Манчестер Сіті — це вже більше схоже на занадто оптимістичний прогноз на цьому етапі, але хто знає — у Лізі чемпіонів цього сезону "зебри" взагалі обіграли "містян" у основному раунді (2:0). І це ще з "поганим" Моттою на чолі!

Ще й починатимуть туринці матчем проти суперника не надто великого статусу. Аль-Айн — для футболу ОАЕ та загалом азійського регіону це доволі гучна назва, бо тут і 14 чемпіонських звань, і сім кубків, і дві місцеві Ліги чемпіонів — усе це відливає золотом, як і полюбляють на Близькому Сході. І при цьому склад із досвідчених та молодих цікавих футболістів теж у емірської команди наявний.

Під орудою серба Владіміра Івича (теж цікаве та гаряче балканське тренерське протистояння на нас очікує) працюють талановиті Матео Санабрія, Матіас Сеговія та улюбленець ідеолога КЧС Джино Інфантіно, тоді як серед найбільш досвідчених гравців команду легко помітити, наприклад, парагвайця Каку — одного з найкращих гравців регіону загалом. Про Руя Патрісіу в рамці воріт та Фабіу Кардозу (колишнього гравця Порту) в захисті також не забуваємо. Головне, щоб не боялись грати у футбол. Флуміненсе напередодні, наприклад, не боявся — і дортмундська Боруссія ледь накивала п’ятами.

Але побачать цю дуель не всі охочі — четверта година ранку за Києвом, це занадто.

Шістнадцятий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси туринців на перемогу в понад 73%. В останньому матчі першого туру колишній клуб Реброва та Ярмоленка спробує зачепитись за очки у грі проти Ювентуса. Тим паче в клуба з ОАЕ вистачає досвідчених гравців, наприклад, голкіпер збірної Португалії Патрісіу. Ювентус, звичайно, фаворит матчу, але на його перемогу ставити трохи ризиковано.

Прогноз FAVBET: тотал менше (3.5) — 1.6

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аль-Айн: Ейса — Ерік, Куадіо, Кардозу, Траоре — Паласіос, Парк, Надер — Рахімі, Лаба, Ромеро.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Ругані, Келлі — Гонсалес, Маккенні, Тюрам, Камб’язо — Консейсан, Їлдиз — Коло Муані.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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