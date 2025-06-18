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Хабі Алонсо дебютує на чолі Реала з Гюйсеном та Трентом у матчі проти Аль-Хіляля

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи H, у якому зіграють мадридський Реал та аравійський Аль-Хіляль.

Хабі Алонсо, Getty Images