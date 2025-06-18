Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи H, у якому зіграють мадридський Реал та аравійський Аль-Хіляль.
Хабі Алонсо, Getty Images
18 червня 2025, 21:20
Мадридський Реал та аравійський Аль-Хіляль зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Маямі.
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Гюйсен, Асенсіо, Ф. Гарсія —Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гонсало, Родріго, Вінісіус.
Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Васкес, Енрікес, Хакобо, Фортеа, Агуадо, Модрич, Гюлер, Себальйос, Чема, Муньйос, Мартін, Діас.
Запасні: М. Аль-Ямі, Абу Расен, Х. Ад-Давсарі, Аль-Булаїхі, Аль-Харбі, Ладжамі, Х. Аль-Ямі, Аль-Ганнам, Аль-Кахтані, Аль-Жуваїр, Канно, Аль-Хадхуд, Аль-Хамддан.
Аль-Хіляль: Буну — Кулібалі, Ат-Тамбакті, Канселу — Н. Ад-Давсарі, Невеш, Мілінкович-Савич, С. Ад-Давсарі, Малком — Леонардо.
Гра Реал — Аль-Хіляль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.