Інше

Команда Хабі Алонсо не дотиснула суперників на останніх хвилинах.

На оновленому Клубному чемпіонаті світу-2025 зустрічається занадто багато пар команд, у яких є явні фаворит та аутсайдер. Так, це правда, тут нічого приховувати. Але й такі протистояння, від афіші яких особливо нічого очікувати не доводиться, але в підсумку вони розкриваються вже за ходом справи. Мадридський Реал проти аравійського Аль-Хіляля — хто б міг подумати, що в цій парі буде стільки емоцій.

Але насправді передбачити вельми цікаву гру було доволі легко. Тут і дебюти головних тренерів Хабі Алонсо та Сімоне Індзагі на своїх посадах, і новачки в складі "бланкос" накшталт Діна Гюйсена чи Трента Александера-Арнольда. І перші сміливі тренерські рішення по типу Гонсало на вістрі атаки від нового керманича "галактікос". Так, було про тут поговорити.

А ще була відверта та безсоромна спроба Індзагі одразу захопити зненацька іменитого та начебто більш потужного суперника вже з перших хвилин. Погодьтесь, було відчуття в цих невпинних атаках "синіх", що ще трохи, і мадридська брама дасть тріщину. Моменти Маркоса Леонардо та Сєргєя Мілінкович-Савича просто відверто до такої думки нас підштовхували. Але десь Куртуа допрацьовував, десь аравійці діяли поспіхом, а десь Реалу трохи щастило. Не без останнього.

Але на 34 хвилині іспанському колективу вдалось оминути тиск суперників та вискочити до контратаки через правий фланг та пас Вальверде на Родріго, який той перетворив на простріл для молодого Гонсало. Той пробив надзвичайно погано, але теж пощастило — ненавмисний подвійний удар по м’ячу тепер і з пенальті допускають після випадку Альвареса, а тут ще й ігровий момент, тож зарахуємо за дотепне перекидання Буну.

І напевно це був єдиний шлях до того, як переграти цього дивовижного марокканського воротаря цього вечора. Тягнув усе, що тільки міг, і стало відверто помітно за ходом другого тайму, що Аль-Хіляля може й не вистачає на гру у високому темпі Реала, але допоки стоїть Буну — стоятиме й рахунок. А він, до речі, знову був рівним, бо аравійці відігрались із пенальті вже за сім хвилин після пропущеного, який Асенсіо привіз фолом на Леонардо, а Невеш реалізував ударом у правий кут.

Однак тиск Реала в другому таймі вже був настільки потужним, що Аль-Хілялю довелось залучати якісь вищі сили, щоб уберегти власні ворота від пропущених голів. Індзагі намагався балансувати замінами, але й Алонсо без діла не сидів, тож сил у мадридців було достатньо для того, щоб затискати суперників на їхній половині поля. А там і до пропущеного вирішального м’яча, здавалося б, недалеко.

Але ні. Реал на рівному місці отримав пенальті на 90 хвилині, коли таки побачили відверту відмашку Аль-Кахтані від Франа на правому фланзі власного штрафного. Вальверде взяв м’яч упевнено, бив у лівий кут… але туди є стрибав цей нестримний Буну. Точно, що герой вечора для всього аравійського футболу. Не кожного дня вдається забрати очки в такого іменитого суперника.

У наступному турі мадридський Реал зустрінеться з мексиканською Пачукою, тоді як аравійський Аль-Хіляль протистоятиме австрійському РБ Зальцбург.



Реал — Аль-Хіляль 1:1

Голи: Гонсало, 34 — Невеш, 41

На 90+2-й хвилині Федеріко Вальверде (Реал) не забив пенальті (воротар).



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Васкес, 65), Гюйсен, Асенсіо (Гюлер, 46), Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем (Модрич, 84) — Гонсало, Родріго (Діас, 65), Вінісіус (Муньйос, 80).



Аль-Хіляль: Буну — Канселу (Аль-Ямі, 64), Ат-Тамбакті, Кулібалі, Лоді (Аль-Харбі, 83) — Мілінкович-Савич, Невеш, Н. Ад-Давсарі (Канно, 76) — Малком (Аль-Кахтані, 64), Леонардо (Аль-Джуваїр, 83), С. Ад-Давсарі.



Попередження: Вінісіус — Невеш, Аль-Кахтані, Аль-Харбі