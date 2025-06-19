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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Цинициннаті на стадіоні TQL Stadium відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — мексиканська Пачука зустрілась з австрійським РБ Зальцбург.

Через загрозу торнадо в регіоні й цей матч довелось переривати на 90 хвилин, що стало вже другим подібним випадком на турнірі.

Що ж до самої гри, то команди продемонстрували напрочуд рівний футбол, але "Червоні бики" напрочуд успішно реалізовували власні гольові моменти й із голами під завісу кожного з таймів переграли суперників, які відзначились лише раз поперерві.

Пачука — РБ Зальцбург 1:2

Гол: Гонсалес, 56 — Глух, 42, Онісіво, 76

Пачука: Морено — Родрігес, Бауерманн, Перейра, Гонсалес — Монтієль (Санчес, 88), Педраса (Джон Кеннеді, 55) — Палавесіно (Гоменченко, 77), Кенеді (Баутіста, 77), Домінгес (Уртадо, 88) — Рондон.

РБ Зальцбург: Завішицькі — Лайнер, Гаду, Расмуссен, Креціг (Мелльберг, 88) — Нене, Бідструп, Зульцбахер (Діабате, 55), Глух (Дагім, 79) — Байду (Онісіво, 55), Ратков (Вертессен, 55).

Попередження: Перейра

У другому нічному матчі в рамках групи G емірський Аль-Айн нічого не зміг протиставити туринському Ювентусу у Вашингтоні.

Команда Ігора Тудора домінувала на футбольному полі й ще до перерви рахунок став 4:0 на її користь.

У другому таймі туринці швидко забили вп’яте, після чого обидві команди догравали матч. Дублі на рахунку Рандаля Коло-Муані та Франсішку Консейсана.

Аль-Айн — Ювентус 0:5

Голи: Коло Муані, 11, 45+4, Консейсан, 21, 58, Їлдиз, 31

Аль-Айн: Патрісіу — Траоре, Ратнік, Рабія, Куадіо (Абу, 68), Сабала — Каку (Яшич, 76), Парк (Шадлі, 76), Паласіос (Надер, 68) — Рахімі (Удо, 90+2), Лаба.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона (Гатті, 70), Келлі — Коста, Маккенні, Тюрам (Дуглас Луїс, 46), Камб’язо (Веа, 46) — Консейсан, Коло Муані (Влахович, 70), Їлдиз (Копмейнерс, 61).

Попередження: Траоре — Маккенні, Камб’язо, Консейсан, Гатті.