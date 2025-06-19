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Ювентус не залишив шансів Аль-Айну.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував розгромну перемогу над Аль-Айном (5:0) в першому турі КЧС. Цитує хорватського фахівця Sport Mediaset.

"Я задоволений. Суперник активно почав матч, але ми правильно відреагували. Хороший результат, який додасть нам впевненості. Гарний початок.

Ми зіграли добре. У другому таймі я попросив футболістів трохи зменшити темп через спеку і спробувати просто краще контролювати ситуацію на полі.

Ми могли зіграти ще краще, але достатнього того, що отримали важливий результат, який дозволяє нам впевнено дивитися в майбутнє", — сказав Тудор.

Раніше повідомлялося, що Ювентус має намір продовжити контракт Їлдиза.