Італія

"Стара синьйора" готова збільшити зарплату для турецького форварда.

Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз може отримати новий контракт від туринського клубу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" готове запропонувати нову угоду до 2030 року для 20-річного турка з підвищенням зарплатні до рівня 3-4 мільйонів євро за сезон.

Також наголошується, що наразі футболіст заробляє половину цієї суми.

Минулого сезону Їлдиз провів 48 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав сім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні відмовив Ювентусу через поведінку Комоллі.