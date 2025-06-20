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Гравці "Сіті" іншої думки.

Генеральний директор англійського Манчестер Сіті Ферран Соріано висловився про організацію Клубного чемпіонату світу. Цитує іспанського функціонера The Athletic.

"Ми дуже натхнені цим турніром, я вважаю, що він був вкрай необхідний. Футбол — глобальний вид спорту, і ми повинні зробити його по-справжньому глобальним.

Команди на кшталт Манчестер Сіті повинні грати з клубами з Марокко, Кореї тощо. Це частина процесу глобалізації спорту номер один у світі. Я думаю, це чудова ініціатива, і ми дуже раді бути тут.

Дуже важливо виступати на КЧС, тому що ми футбольний клуб глобального рівня. У нас є коріння, і ми ним пишаємося. Але можна бути локальним клубом, значущим і вірним історії та вболівальникам, які тебе підтримують, і при цьому бути глобальним, показуючи світові свою гру — а ми віримо, що це красивий футбол. Ця комбінація працює дуже добре, і ми пишаємося нею", — заявив Соріано.

Раніше захисник Ман Сіті Аканджі розкритикував Клубний чемпіонат світу.