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Football.ua разом із FAVBET представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 21 червня та розпочнеться о 22:00.

У суботу на стадіоні Lumen Field у Сіетлі відбудеться важливий матч групи E Клубного чемпіонату світу: Інтер Мілан зустрінеться з японським клубом Урава Ред Даймондс. Обидві команди розпочали турнір невдало й наразі не мають права на помилку.

Інтер — Урава Ред Даймонд

Субота, 21 червня, 22:00. Lumen Field (Сіетл). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Інтер у першому матчі зіграв унічию з мексиканським Монтерреєм (1:1). На гол ветерана Серхіо Рамоса міланці відповіли влучним ударом Лаутаро Мартінеса. Після перерви "нерадзуррі" домінували, створили чимало моментів, але переможний гол так і не забили.

Це був дебют для нового головного тренера Крістіана Ківу, який змінив Сімоне Індзагі після розгромної поразки від ПСЖ (0:5) у фіналі Ліги чемпіонів. Ківу, який раніше працював з молодіжкою Інтера та провів яскравий відрізок у Пармі, прагне знову вивести клуб на вершину.

Однак, щоб мати шанси на вихід із групи, італійцям потрібно брати максимум очок у матчі проти Урави, адже попереду — зустріч з Рівер Плейтом.

Японський клуб стартував з поразки — 1:3 від аргентинців. У другому таймі Урава додала в активності, зокрема Ясуке Мацуо реалізував пенальті, але цього виявилося замало. Тепер, щоб уникнути дострокового вибуття, команді з Сайтами треба щонайменше зіграти внічию.

Попри статус аутсайдера, Урава має підтримку вболівальників, які голосно підтримували команду в першій грі. Але історія протистоянь з європейськими клубами для японців невтішна: поразки від Мілана (2007) та Манчестер Сіті (2023).

Важливо, що Інтер підходить до гри з кадровими проблемами. Хакан Чалханоглу, Давіде Фраттезі та Дензел Думфріс мають пошкодження, а Пйотр Зелінські та Янн Біссек ще не готові до повернення. Маркус Тюрам також під питанням, тож Лаутаро знову може вийти у парі з одним із братів Еспозіто.

В Урави ж головна надія в атаці — Рьома Ватанабе, який уже забив шість м’ячів цього сезону. Мацуо вийде на вістрі, а досвідчений Генкі Харагучі може з’явитися з лави.

Прогноз FAVBET: перемога Інтера в першому таймі — 1.6

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер — Павар, Де Фрей, Бастоні — Залевські, Барелла, Асллані, Сучич, Дімарко — Ф. П. Еспозіто, Лаутаро

Урава: Нішікава — Ішихара, Боза, Гейбротен, Наґанума — Густафсон, Ясуї — Ватанабе, Савіо, Секіне — Мацуо

Поточна форма

Інтер перебуває на початку відбудови під керівництвом нового наставника, але навіть у нинішньому стані міланці повинні брати три очки проти суперника, який відверто поступається у класі. Урава навряд чи зможе створити проблеми, якщо італійці не припустяться грубих помилок.

прогноз 3:0

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