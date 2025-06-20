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На нас чекає цікава дуель.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні матчу 2-го туру Клубного чемпіонату світу з аргентинським Бока Хуніорс. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Бока Хуніорс дуже небезпечна в перехідних фазах. Команда вірить у себе, має сильний дух, також досить майстерна. Це дуже якісний суперник. Ми поважаємо Боку, але сконцентровані на собі і хочемо нав'язати свою гру.

Фаворит КЧС? Я не знаю, скільком тренерам поставили це запитання, але ми бачимо, який рівень команд на цьому турнірі. Ми — Баварія, у нас є амбіції перемагати в кожній грі. Але будь-яку команду, що бере участь на КЧС, можна назвати командою-переможцем. Ми відчуваємо велику повагу абсолютно до всіх.

Поїздка на матч Бенфіка — Бока? Я думаю, що інші тренери теж так роблять. Для мене це було абсолютно логічно. Поїздка була не довгою, і для нас було важливо оцінити команди по групі. У Боки новий тренер. Ми також отримали уявлення про стадіон і атмосферу. Це хороша інформація. Але найважливіша інформація — це коли я дивлюся гравцям в очі і бачу, що вони на 100% віддані справі", — заявив Компані.

Матч між Баварією та Бока Хуніорс відбудеться завтра, о 04:00 за київським часом.