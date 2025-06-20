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Англієць готується до запеклої боротьби.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про майбутній матч 2-го туру КЧС з аргентинським Бока Хуніорс. Цитує англійця Bayern & Germany.

"Очевидно, що в порівнянні з першим матчем це буде більш серйозний суперник, але ми будемо готуватися до цієї гри так само, як і до зустрічі з Окленд Сіті і всіма іншими командами, з якими ми гратимемо на турнірі.

Вони будуть боротися з усіх сил і зроблять все, щоб вивести нас з гри. Ми повинні бути до цього готові. Баварія може зробити крок до виходу в плей-оф. Саме на цьому ми і зосереджені", — заявив Кейн.

Матч між Баварією та Бока Хуніорс відбудеться завтра, о 04:00 за київським часом.

Раніше Венсан Компані висловився про гру з Бока Хуніорс.