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Бельгійський колектив залишився без тренера.

Нідерландський фахівець Дірк Куйт залишив посаду головного тренера бельгійського Беєрсхота. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Куйт змінив Андреаса Віланда на початку 2024 року і привів команду до перемоги у Челленджер Про-лізі (2-му дивізіоні Бельгії — прим.) того сезону. Однак минулий сезон був менш успішним, що призвело до вильоту нашої команди.

Клуб щиро дякує Дірку Куйту за його відданість справі, самовідданість та позитивний внесок. Його енергія і залученість були джерелом натхнення для гравців. Ми бажаємо йому всіляких успіхів у продовженні його тренерської кар'єри", — йдеться в заяві бельгійського клубу.

Зазначається, що новий головний тренер буде представлений найближчим часом.

До Беєрсхоту Дірк Куйт очолював нідерландський Ден Гааг та юніорську команду Феєнорду U-19.