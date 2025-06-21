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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Нешвіллі на стадіоні Geodis Park відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — американський ФК Лос-Анджелес зустрічався з туніським Есперансом.

Напружене протистояння двох приблизно рівних за якістю виконання команд — інакше й не скажеш. Але долю матчу потрібно було зрештою вирішувати, і тут представники Африки сказали своє слово посеред другого тайму.

У "чорно-золотих" був відмінний шанс відігратись у вигляді пенальті на останніх секундах компенсованого часу, але Деніс Буанга схибив.

ФК Лос-Анджелес — Есперанс Туніс 0:1

Гол: Белайлі, 71

На 90+11 хвилині Деніс Буанга (ФК Лос-Анджелес) не забив пенальті (воротар).

ФК Лос-Анджелес: Льоріс — Паленсія, Лонг, Сегура, Голлінгсгед (Єбоа, 81) — Дельгадо (Марлон, 81), Жезус, Тілльман (Амая, 81) — Мартінес (Ділросун, 46), Жиру (Ебобіссе, 88), Буанга.

Есперанс: Бен Саїд — Бен Алі, Меріах, Тугай, Бен Хаміда — Геніші, Огбелу — Моквана (Ян Сассе, 62), Конате (Дербалі, 76), Белайлі (Желассі, 90+1) — Родріго Родрігеш (Жабрі, 62).

Попередження: Тілльман — Белайлі, Ян Сассе

У другому нічному матчі в рамках групи C мюнхенська Баварія дотиснула аргентинський Бока Хуніорс.

Представники європейського футболу були надзвичайно близькими до того, щоб наслідувати приклад колег і не зуміти обіграти команду з Південної Америки, хоча й мали помітну перевагу за ходом протистояння після відносно швидкого гола Гаррі Кейна.

Але посеред другого тайму Бока зрівняла рахунок та загалом вирівняла становище на полі, тож на останніх хвилинах "Рекордмайстеру" таки довелось дотискати. Цього разу — успішно.

Баварія — Бока Хуніорс 2:1

Голи: Кейн, 18, Олісе, 84 — Мерентіель, 66

Баварія: Ноєр — Лаймер, Та, Станішич, Геррейру (Упамекано, 67) — Кімміх, Горецка (Мусіала, 57) — Олісе, Гнабрі (Павлович, 57), Коман (Сане, 67) — Кейн.

Бока Хуніорс: Марчесін — Адвінкула, Ді Лолло, Коста, Бланко — Баталья, Бельмонте (Сепеда, 69) — Сенон (Брайда, 59), Паласіос (Хіменес, 69), Веласко (Сараччі, 80) — Мерентіель (Себальйос, 80).

Попередження: Горецка — Рохо, Кастрільйон, Лолло.