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Важка перемога "ротен" над Бока Хуніорс.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після перемоги над аргентинським Бока Хуніорс (2:1) в матчі 2-го туру КЧС. Цитує бельгійського фахівця Bayern & Germany.

"Ми вже бачили, як важко європейським командам грати проти південноамериканських колективів. Втім сьогодні ми виступили дуже добре.

Нам вдалося впоратися зі своїми емоціями. Ми закінчили гру дуже зріло. Це був солідний виступ. На Клубному чемпіонаті світу, кожна перемога дається нелегко.

Мені не подобається слово "ротація". Пріоритет — виграти групу. Подивимося, як гравці почуватимуться фізично. У нас такі сильні виконавці, що будь-який склад, який ми випустимо на поле, буде потужним", — заявив Компані.

Наступним матч Баварія проведе з лісабонською Бенфікою 24-го червня, о 22:00 за київським часом.