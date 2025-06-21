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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 22 червня, розпочавшись о 01:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 бразильський Флуміненсе зустрінеться з корейський Ульсан.

НЕДЛІЯ, 22 ЧЕРВНЯ, 01:00. МІДОУЛЕНДС СТЕДІУМ, ІСТ-РЕЗЕРФОРД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Колектив із Ріо-де-Жанейро чомусь не обіграв дортмундську Боруссію у першому турі (0:0) — у кожного з уболівальників, які дивились ту гру, виникла лише така оцінка подій, які розгортались на футбольному полі. Аж занадто багато гольових моментів змарнувала команда Ренато Порталуппі. Представники Південної Кореї тим часом поступились африканському Мамелоді Сандаунз, і це насправді для них дуже погані новини.

Бо тепер іншого виходу, окрім як перемагати "червоно-зелених", Ульсан під орудою Пан Гон Кіма просто немає, бо в іншому випадку боротьба за вихід до плей-оф для "азійських тигрів" матиме лише умовний характер. Звісно, багато що залежатиме й від матчу цієї групи, який відбудеться ввечері напередодні, бо перемога команди з ПАР, що взагалі буде сенсацією турніру, може суттєво змінити розклад сил у квартеті й завдання перед останнім туром.

Але представники Південної Америки на цьому КЧС якось аж занадто впевнено себе почувають. Окрім Ботафогу, але й у нього суперником була не аби хто, а мюнхенська Баварія, тож перша поразка для команд із того регіону нікого не здивувала. В Ульсана тим часом явні проблеми із здобуттям потрібних результатів, бо не вдавалось перемогти в жодному з останніх трьох офіційних матчів. І якщо на внутрішній арені ще буде попереду "чемпіонська група", то на турнірі в США або перемагати бразильців, або, скоріше за все, пакувати валізи.

Двадцять сьомий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси бразильців на перемогу в понад 65%. Поки що всі південно-американські команди виглядають на турнірі дуже гідно. Флуміненсе вважався андердогом проти Боруссії, але насправді був куди ближче до перемоги, ніж німці. І тепер клуб із Ріо має довести свій клас проти Ульсана. Не факт, що бразильці виграють розгромно, але є відчуття, що клуб із Кореї піде з поля без забитих голів

Прогноз: Ульсан не заб’є — 1.7

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Сілва, Фрейтес, Рене — Нонато, Еркулес, Мартінеллі — Аріас, Еверальдо, Каноббіо.

Ульсан: Чо — Трояк, Сео, Кім, Людвігсон — Лі, Чон, Боянич, Ко — Ум, Фаріас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічались.

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