Інше

Можливо ключовий момент матчу, який вирішив долю всього протистояння.

Нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон прокоментував своє вилучення у матчі з бразильським Фламенгу (1:3) в рамках 2-го туру КЧС.

"Я хочу вибачитися перед клубом, персоналом, моїми товаришами по команді та всіма вболівальниками, які спостерігали. Я всіх підвів. Ще одна червона картка... і, чесно кажучи, я такий злий на себе. Я старанно працюю щодня, щоб допомогти команді не ставити нас у таке становище.

Я досі не до кінця розумію, як це сталося. Але ясно одне: це не було навмисною дією. Просто футбольний момент, який пішов не так, як повинен був. Жодних виправдань. Я беру на себе повну відповідальність. Я це обдумаю, виросту і повернуся сильнішим заради всіх, хто вірить у мене. Вибачте. Вибачте. Вибачте", — написав Джексон у Instagram.

Нагадаємо, Ніколас Джексон з'явився на полі на 64-й хвилині матчу Челсі — Фламенгу, а вже на 68-й хвилині він відкритими шипами вдарив по гомілкостопу захиснику "урубу" Айртону й після перегляду ВАР отримав пряму червону картку.