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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 22 червня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 мадридський Реал зустрінеться з мексиканською Пачукою.

РЕАЛ МАДРИД — ПАЧУКА

НЕДЛІЯ, 22 ЧЕРВНЯ, 22:00. БАНК ОФ АМЕРІКА СТЕДІУМ, ШАРЛОТТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАМОН АБАТТІ (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO/СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Хабі Алонсо на чолі мадридського Реала. Що це таке — наразі ніхто не може сказати достеменно. Навіть традиційно балакуча іспанська преса зараз принишкла в очікуванні й просто спостерігає за процесом, уникаючи будь-яких короткострокових висновків щодо нового головного тренера "галактікос". І це справді доречно, бо на багажі стартового матчу на КЧС-2025 проти аравійського Аль-Хіляля (1:1) далеко не заїдеш.

Той матч Реал зіграв одночасно й погано, і на задовільному рівні. Нова команда Сімоне Індзагі спробувала здивувати європейській колектив — їй це цілком удалось, але й перемогу в ситуації, коли мадридці включились у гру звичним для них чином, "сині" втримати вже не змогли. Це в свою чергу означає, що з Алонсо чи без нього, Реал залишається Реалом, у якому б стані не перебував.

Навіть із купою травмованих футболістів, а це — Мбаппе, Рюдігер, Мілітао, Менді, Карвахаль, Алаба, Камавінга та Ендрік, "бланкос" усе одно мають достатню глибину складу для того, щоб і новий тренер спробував якісь експерименти, і з групи вийти до плей-оф команда змогла без надмірних зусиль.

Другий матч для Реала буде проти мексиканської Пачуки, і якщо б клуб очолював Карло Анчелотті, то в нього б точно десь мав би залишитись конспект із попередньої зустрічі поміж цими командами в грудні минулого року. За підсумком того матчу іспанський клуб здобув не тільки перемогу, а й міжконтинентальний кубок ФІФА, щоправда вже без додаткового патчу на форму, який би підтверджував статус його володаря, але ж можна виграти й Клубний чемпіонат світу, і от тоді вже всі регалії надовго закріпляться за "галактікос".

Але спочатку — Пачука. У нинішньому стані команда Хайме Лосано явно не є претендентом на сенсацію, яким би міг вважатись, наприклад, Аль-Хіляль ще кілька днів тому. На внутрішній арені справ в колективу кепські — ледь пролізли до плей-оф Клаусури з восьмого місця, але програли в чвертьфіналі Америці (0:2) ще на початку травня, після чого офіційних матчів узагалі не грали.

А коли вийшли на стартовий матч КЧС-2025 проти австрійського РБ Зальцбург, то так само поступились (1:2), хоча й із намаганням зачепитись за більш гідний результат. Тим часом у групі H ситуація є надзвичайно прозорою — за очки в матчі проти Реала, хоча й потрібно, але не обов’язково чіплятись, а от у іграх проти решти двох суперників потрібно перемагати, щоб претендувати на плей-оф. Пачука провалила вже половину з цього завдання, а отже тепер або створює проблеми Реалу, або розраховує на силу Зальцбурга й у матчі проти Аль-Хіляля, який сама потім ще має здолати. Інакше — виліт уже після другого туру.

Тридцятий матч на Клубному чемпіонаті світу, і знову з явним фаворитом. Букмекери оцінюють шанси бразильців на перемогу в понад 75%. У першому турі Реалу було явно складно адаптуватись до гри в цьому турнірі, та й суперник у вигляді Аль-Хіляля явно до цього не підштовхував команду Хабі Алонсо. Однак мадридці приїхали перемагати, і оскільки вже мають відносно свіжий досвід гри проти Пачуки, яка програла свій стартовий матч у на турнірі США, то й три очки для "бланкос" є цілком очікуваним підсумком. Та чи з великою перевагою?

Прогноз: Фора. Реал Мадрид (-1.5) — 1.9

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Гюйсен, Асенсіо, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гюлер, Гонсало, Вінісіус.

Пачука: Морено — Родрігес, Бауерманн, Перейра, Гонсалес — Монтієль, Педраса, Палавесіно — Фігероа, Рондон, Кенеді.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди зустрічались у фіналі Міжконтинентального кубку (колишній Клубний чемпіонат світу) в грудні минулого року — переміг Реал (3:0) із голами Кіліана Мбаппе, Родріго та Вінісіуса.

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