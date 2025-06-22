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Чергові матчі турніру в США залишились позаду.

Уночі за європейським часом у Іст-Резерфорді на стадіоні Мідоулендс Стедіум відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу — бразильський Флуміненсе зустрічався з корейським Ульсаном.

Представники Південної Америки й у цій грі переважали своїх опонентів у атакувальному компоненті та зуміли відкрити рахунок посеред першого тайму.

Але радість "червоно-зелених" була нетривалою — Ульсан не просто відігрався, а й вийшов уперед ще до перерви.

Тож бразильцям довелось у другому таймі проводити ротацію та рятуватись від поразки. А вийшло навіть краще — із додатковими двома м’ячами наприкінці гри Флу вирвав перемогу.

Флуміненсе — Ульсан 4:2

Голи: Аріас, 27, Нонато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+2 — Лі Цзінь-хьон, 37, Ум Вон Сан, 45+3

Флуміненсе: Фабіо — Гуга (Шав’єр, 85), Сілва, Фрейтес, Фуентес — Еркулес, Мартінеллі (Нонато, 59) — Аріас, Гансо (Еверальдо, 46), Серна (Кено, 59) — Кано (Берналь, 85).

Ульсан: Чо — Канг (Сок-Йон Чой, 63), Трояк, Кім, Лі Джа Ік (Чон У Йон, 85), Людвігсон — Лі Цзінь-хьон, Боянич (Лі Чанг Йон, 73), Ко (Юль, 85) — Ум (Лакава, 74), Фаріас.

Попередження: Кено

У другому нічному матчі в рамках групи E аргентинський Рівер Плейт зіграв унічию з мексиканським Монтерреєм із вилученням наприкінці матчу.

Як і передбачалось, матч вийшов дуже емоційним, але фактично в одні ворота, бо за атакувальний потенціал відповідали виключно футболісти з Аргентини.

Але їм так і не вдалось забити, а отже ситуація перед останнім туром у групі вирішена тільки для японської Урави — вона достроково залишила турнір.

Рівер Плейт — Монтеррей 0:0

Рівер Плейт: Армані — Монтіель, Мартінес, Діас, Акунья — Кастаньйо, Перес (Краневіттер, 84), Галоппо (Борха, 71) — Мастантуоно (Мартінес, 84), Колідіо, Меса (Фернандес, 71).

Монтеррей: Андрада — Агірре, Медіна, Рамос, Артеага — Деосса, Родрігес (Гусман, 79), Каналес (Альварадо, 88) — Корона (Рохас, 64), Бертраме (Амбріс, 64), Окампос (де ла Роса, 64).

Попередження: Перес, Кастаньйо, Галоппо, Меса — Родрігес, Медіна, Альварадо, Агірре, Амбріс.

На 90+1 хвилині був вилучений Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт) (друге попередження).