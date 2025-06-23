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Усе може вирішитись найближчими днями.

Контракт французького флангового захисника Тео Ернандес з італійським Міланом добігає кінця вже наступного літа, тож наразі "россонері" мають чи не останню можливість заробити на продажі свого основного футболіста бодай якісь притомні кошти.

Зацікавленості в послугах 27-річного виконавця на ринку достатньо, проте конкретних пропозицій наразі обмаль.

Одна з них надійшла від аравійського Аль-Хіляля.

Мілан може отримати 30 млн євро за цей перехід, але "сині" вирішили не давати італійському клубу та футболісту багато часу на роздуми.

ЗМІ повідомляють, що Тео напередодні погодився на переїзд до клубу з Близького Сходу, і тепер питання лише в отриманні згоди від Мілана.

Аль-Хіляль при цьому встановив дедлайн — уже менше ніж за три дні пропозиція аравійського колективу вважатиметься недійсною.

Ернандес виступає за Мілан із 2019 року. У цьому сезоні він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.