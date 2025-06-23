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Італієць хоче підсилити склад команди.

Головний тренер саудівського Аль-Хіляля Сімоне Індзагі висловився про можливий трансфер лівого фулбека італійського Мілана Тео Ернандеса. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"У моєму розпорядженні чудові гравці. Але щоб поліпшити команду, директори клубу працюють над підписаннями. Вони хотіли зробити це до Клубного чемпіонату світу, але не змогли, тому що було мало часу.

Клуб працює над трансфером Ернандеса", — заявив Індзагі.

Чинний контракт Тео розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Ернандес виступає за Мілан із 2019 року. У цьому сезоні він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль пішов у ва-банк у питанні трансферу Тео Ернандеса.