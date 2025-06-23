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Португалець сподівається на вихід із групи.

Півзахисник саудівського Аль-Хіляля Рубен Невеш висловився щодо перспектив своєї команди на Клубному чемпіонаті світу. Цитує португальського гравця офіційний сайт ФІФА.

"Ми не в найкращому становищі, але все одно віримо до кінця. Аль-Хіляль грав проти двох дуже хороших команд і проявили характер. Показали, що ми кращі за них. Це наша головна мета.

Але нам потрібно вигравати матчі. Недостатньо сказати, що ми граємо добре, якщо ми не виграємо. Так що це те, що ми хочемо зробити в наступному матчі", — заявив Невеш.

У наступному матчі Аль-Хіляль зіграє з Пачукою. Зустріч відбудеться 27-го червня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль пішов у ва-банк у питанні трансферу Тео Ернандеса.