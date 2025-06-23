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І яка це країна?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про Клубний чемпіонат світу. Його слова наводить The Athletic.

"Можливо, невелика критика є, але це щось нове, щось особливе. Це справжній чемпіонат світу, з найкращими командами і найкращими футболістами.

Для створення КЧС настав слушний момент. Ми вже сто років знаємо найкращу країну, але до цього року не знали найкращого клубу. Тож ми подумали, що створити для цього КЧС було б непоганою ідеєю.

Думаю, гравцям, які беруть участь у ньому, турнір дуже подобається. Гаррі Кейн в інтерв'ю сказав, що це чудове змагання. Футболістам воно дуже подобається. А ті, хто не приїхав, звичайно, хотіли б теж бути тут", — заявив Інфантіно.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів розмову з Інфантіно та Шевченком.