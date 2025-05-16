Україна

Володимир Зеленський відзвітував про переговори.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мав розмову з очільником ФІФА Джанні Інфантіно та головою УАФ Андрієм Шевченком.

"Говорив із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком.

Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру.

Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення.

У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію.

Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA", — написав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що молодіжна збірна України проведе спаринг з іспанськими однолітками.