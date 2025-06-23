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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи B, у якому зіграють мадридський Атлетіко та бразильський Ботафогу.

Мадридський Атлетіко та бразильський Ботафогу зіграють у Пасадені матч третього туру Клубного чемпіонату світу-2025.

Дієго Сімеоне, після перемоги над Сіетл Саундерз (3:1), залучив до стартового складу Ленгле до центру оборони, тоді як Галлагер гратиме ліворуч у півзахисті.

Ренату Пайва, на тлі перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Серлот, Альварес.

Запасні: Муссо, Гоміс, Аспілікуета, Моліна, Мандава, Костіс, Коке, Лемар, Ліно, Рікельме, Вітсель, Серрано, Грізманн, Корреа, Мартін.



Ботафогу: Джон — Вітінью, Кунья, Барбоса, Алекс Теллес — Аллан, Грегоре, Фрейташ — Артур, Ігор Жезус, Саваріно.