Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи B, у якому зіграють мадридський Атлетіко та бразильський Ботафогу.
Конор Галлагер, Getty Images
23 червня 2025, 21:34
Мадридський Атлетіко та бразильський Ботафогу зіграють у Пасадені матч третього туру Клубного чемпіонату світу-2025.
Дієго Сімеоне, після перемоги над Сіетл Саундерз (3:1), залучив до стартового складу Ленгле до центру оборони, тоді як Галлагер гратиме ліворуч у півзахисті.
Ренату Пайва, на тлі перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Серлот, Альварес.
Запасні: Муссо, Гоміс, Аспілікуета, Моліна, Мандава, Костіс, Коке, Лемар, Ліно, Рікельме, Вітсель, Серрано, Грізманн, Корреа, Мартін.
Запасні: Рауль, Лінк, Понте, Баштуш, Кайо, Рікарду, Куябано, Даніло, Монторо, Родрігес, Ньютон, Натан, Коррея, Мастріані, Кабраль.
Ботафогу: Джон — Вітінью, Кунья, Барбоса, Алекс Теллес — Аллан, Грегоре, Фрейташ — Артур, Ігор Жезус, Саваріно.
Гра Атлетіко — Ботафогу почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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