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Сенсація чи закономірність?

Жіноча національна збірна Швейцарії, яка представлятиме своє країну на чемпіонаті Європи з футболу, у товариському матчі була знищена юнаками з команди Люцерну U-15 із рахунком 1:7. Про це повідомляє Blick.

Цей матч проводився в рамках підготовки до жіночого Євро-2025 та був проведений за зачиненими дверима.

За інформацією джерела, результат гри мав залишатися в таємниці за згодою між Швейцарським футбольним союзом та клубом. Однак один із гравців юнацької команди Люцерна у Instagram виклав світлину з зазначеного матчу і назвав невтішний для швейцарок фінальний рахунок.

Нагадаємо, жіночий чемпіонат Європи з футболу пройде якраз на теренах Швейцарії з 2-го по 27-е липня, 2025-го року.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України достроково вийшла до елітного дивізіону Ліги націй.