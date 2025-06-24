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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 23 червня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі третього туру групового етапу КЧС-2025 мінімально обіграв Ботафогу (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 87 хвилині, а його автором став Антуан Грізманн.

Незважаючи на поразку Ботафогу пройшов у плей-оф турніру разом з ПСЖ, а Атлетіко, який набрав стільки ж очок, як і лідери групи, залишився за бортом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Ботафогу у рамках третього туру групового етапу КЧС-2025:

Атлетіко — Ботафогу 1:0

Гол: Грізманн, 87.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Корреа, 59), Де Пауль (Коке, 65), Барріос (Ліно, 85), Галлагер (Грізманн, 46) — Серлот (Моліна, 84), Альварес.

Ботафогу: Джон — Вітінью (Понте, 74), Кунья, Барбоса, Алекс Теллес (Куябану, 65) — Аллан (Ньютон, 59), Грегоре, Фрейташ — Артур (Родрігес, 74), Ігор Жезус, Саваріно (Монторо, 65).

Попередження: Грегоре.