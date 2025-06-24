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Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Ботафогу.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував виліт із Клубного чемпіонату світу після перемоги над Ботафогу (0:1).

"Засмучені, що не змогли пройти далі. Набрати шість очок у групі було непогано, але матч з ПСЖ, в якому кожне рішення завдавало нам шкоди, прирік нас на провал. Коли мав бути призначений пенальті, судді подивилися повтори попередніх епізодів, щоб уникнути його…знову те саме… Ми більш ніж чітко уявляємо, що нам потрібно покращити, і це допомагає нам удосконалюватися.

Пенальті на Альваресі? Я не зупинятимуся на цьому епізоді. Хочу привітати суперника, який відпрацював на повну. Вони захищалися так, як і мали захищатися. Коли ти добре захищаєшся та добре атакуєш, у тебе більше шансів на перемогу.

Загалом пишаюся роботою хлопців. Ми повністю виклалися. Ми виграли два матчі з трьох… І, на жаль, вилетіли", — наводить слова Сімеоне Marca.

За підсумками групової стадії турніру ПСЖ, Ботафогу та Атлетіко набрали по шість очок, тоді як Сіетл залишився без очок. ПСЖ та Ботафогу пройшли у плей-оф.